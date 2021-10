Icónico lateral-esquerdo do FC Porto vai ter uma estátua erguida em Bagé, cidade natal. Em conversa com O JOGO, o brasileiro destacou a importância do percurso na Invicta

É um dos laterais mais icónicos da história do FC Porto e vai ter direito a uma segunda estátua, depois de ter tido esse reconhecimento no museu do clube: Branco, 57 anos, continua a acumular triunfos e não esquece a passagem por Portugal, à qual atribui enorme importância numa carreira vasta.