Nos Estados Unidos cedido pelo FC Porto "para causar impacto imediato"

Sidnei Tavares oficializado pelo Colorado Rapids.

O Colorado Rapids, último classificado da zona Oeste da Major League Soccer, principal campeonato dos Estados Unidos, oficializou esta quinta-feira a contratação de Sidnei Tavares. O médio de 21 anos é reforço por empréstimo do FC Porto até 2024, com opção de compra.

"Estamos muito satisfeitos por acrescentar um jogador da qualidade de Sidnei ao nosso plantel", afirmou o presidente do Colorado Rapids, Pádraig Smith. "Sidnei é um médio jovem e atlético, tecnicamente dotado e com atributos para causar impacto imediato. Estamos ansiosos por lhe dar as boas-vindas ao clube e por o ambientar o mais rapidamente possível", acrescentou.

Depois de alguns anos na formação do Leicester, Sidnei Tavares fez duas temporadas nos "bês" azuis e brancos, tendo totalizado 42 jogos (três assistências).