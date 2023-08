Taremi associado ao Tottenham e revelam valor da proposta

O Tottenham, refira-se, está longe de cumprir com um dos requisitos estabelecidos pelo avançado para sair do FC Porto neste mercado



Taremi e Tottenham voltaram aos rumores de mercado e esta sexta-feira até chegou a ser sugerido que os "spurs" estariam dispostos a oferecer 24 milhões de euros e que o FC Porto estaria a pedir 30 milhões.

O Tottenham, refira-se, está longe de cumprir com um dos requisitos estabelecidos pelo avançado para sair do FC Porto neste mercado: jogar as competições europeias. Entre as várias equipas que procuraram conhecer as condições do atacante, o Milan era a que mais o entusiasmava, uma vez que disputará a fase de grupos da Liga dos Campeões, tal como os dragões.

Por isso, o cenário mais forte ao dia de hoje passa por Mehdi cumprir o contrato que expira em 2024. Uma eventual renovação será para discutir apenas a partir de setembro.

