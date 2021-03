Noite épica em Turim ajuda FC Porto a bater recordes nas redes sociais

Conta dos dragões no Instagram refletiu euforia vivida com o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Num período em que as redes sociais são nota cada vez mais dominante no dia a dia do ser humano, importa realçar o impacto que a passagem do FC Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões teve sobre os números da conta dos dragões no Instagram.

Em termos de seguidores, o clube azul e branco recuperou a liderança do "ranking" nos clubes portugueses, chegando aos 1,72 milhões e superando o rival Benfica, que conta cerca de 1,70 milhões.

Na "pasta" dos "stories", houve recordes batidos: foram várias as publicações deste género do FC Porto que superaram as 400 mil visualizações, sendo que o máximo bateu mesmo nas 450 mil.

O FC Porto, recorde-se, perdeu em Turim por 3-2, mas o resultado da primeria mão (vitória por 2-1 no Dragão) permitiu aos comandados de Sérgio Conceição celebrarem o apuramento para os "quartos".