O médio Otávio cumpriu o 230.º jogo oficial ao serviço do FC Porto. Deco fez 229.

No regresso a um estádio que bem conhece, uma vez que representou o V. Guimarães entre 2015 e 2016, Otávio somou, no domingo, o 230.º jogo oficial com a camisola do FC Porto, ultrapassando outro médio de grande relevo na história dos azuis e brancos: Deco, que, entre 1999 e 2004, realizou 229 encontros pelo emblema portista.

Otávio, recorde-se, fixou-se na equipa principal em 2016.