No onze ideal de Tomás Esteves, há um "incógnito" ex-FC Porto que encantou

Em entrevista a O JOGO, o lateral cedido pelos dragões ao Reading escolheu o onze ideal dos anos que passou na formação e incluiu Oscar Bobb, agora no Manchester City B.

Apesar de ter uma carreira ainda muito curta, Tomás Esteves aceitou o repto de O JOGO e elegeu o 11 ideal dos anos que passou na formação do FC Porto, até porque acompanhou mais do que uma geração.

A que venceu a Youth League acaba por dominar. "Diogo Costa na baliza, eu jogava a defesa-direito, depois o Diogo Queirós e o Diogo Leite como centrais e o Tiago Lopes na esquerda" revelou, pedindo desculpa para o caso de se esquecer de alguém. Foi rápido a escolher o meio-campo com Vitinha, Fábio Vieira e Romário Baró, não hesitou no ponta de lança, Fábio Silva, mas os extremos já o fizeram pensar mais.

"Como extremo direito vou escolher o Oscar Bobb, um miúdo norueguês, com quem joguei na formação e que era incrível. Ele agora está no Manchester City B", lembrou, antes de fazer a maior pausa quando teve de escolher o extremo-esquerdo. "Estou na dúvida entre o João Mário e o Afonso Sousa, mas vou pôr o João Mário", escolhe, quase por instinto.

Oscar Bobb,talvez o nome menos familiar, tem uma história muito curiosa. Atualmente com 17 anos, foi um miúdo que o FC Porto tentou segurar no Olival há quatro/cinco anos, mas problemas burocráticos impediram a sua inscrição, por ser, então, menor de 16 anos (tinha 12/13) e qualquer transferência nessas idades obedece a critérios muito rígidos. O norueguês acabou por regressar a casa, jogou na formação do Valerenga e agora está no City, onde brilhou nos sub-18 com 16 anos e, agora, com 17, dá cartas nos sub-19 e nos sub-23.