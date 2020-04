"No Jamor mostrámos a força do FC Porto, choviam pedras e havia pouca polícia"

João Pinto, antigo capitão do FC Porto, passou vários episódios do tempo como jogador em revista na edição deste sábado do programa "FC Porto em Casa".

Final de Basileia em 1984: "Se Pedroto tem ido para o banco, se calhar o resultado tinha sido outro".

​​​​​​​Finais europeias: "Para Basileia fomos em clima de festa. O hotel na véspera teve um casamento, tivemos de mandar um balde de água para acabar com o barulho de madrugada. Depois, em 1987, dizíamos uns aos outros que se tivéssemos feito um bocadinho mais tínhamos ganho em Basileia. Nessa, o Artur Jorge dizia para darmos o favoritismo ao Bayern, mas que íamos lá para ganhar".

Jogo com o Amora: "Fomos ao Amora, com o campo pelado e bancadas todas cheias. Fomos recebidos com palmas, em Lisboa. E eu 'f... é assim?' Entrámos em campo, de novo com palmas, mas quando o senhor Pedroto e o presidente iam a descer as escadas era ao pontapé... Perdemos 0-2, com dois de golos penálti daqueles de metros fora da grande área. Sou desse tempo".

Conquista da Taça de Portugal em 1994: "Falam na imagem de Viena, mas para mim receber a taça no Jamor teve mais significado. Foi na finalíssima e aí veio demonstrar a força que o FC Porto tem de ter para chegar a qualquer lado e ganhar. Choviam pedras, a polícia era pouca..."

Taça dos Campeões de 1987 nas mãos: "Se não andasse com a taça na cabeça agora falavam era do calcanhar do Madjer, assim, passados estes anos todos, falam é de mim. Só a dava por um bocado para tirarem fotos, depois pegava outra vez".