No Irão revelam o valor que o Al Hilal estará disposto a oferecer a Taremi

No dia em que o avançado foi associado ao Marselha, no Irão surgiram detalhes financeiros sobre o interesse dos árabes.

Taremi ainda não entrou no último ano de contrato com o FC Porto - expira em junho de 2024 -, mas os rumores sobre o futuro do goleador dos dragões continuam a multiplicar-se. Desta feita, o Marselha, segundo classificado da liga francesa - onde atua o ex-portista Mbemba -, foi apontado como estando interessado no avançado, que cumpriu suspensão de um jogo no jogo de anteontem, com o Santa Clara. Ainda no mesmo dossiê, a Imprensa iraniana adiantou novos detalhes sobre a alegada proposta do Al Hilal.

De acordo com a informação que circula no país natal do dianteiro, de 30 anos, o emblema saudita estaria disponível para desembolsar a soma anual de cerca de 9 M€ de forma a convencer Taremi a aceitar o desafio. Mehdi, no entanto, dá primazia à continuidade na Europa, como, de resto, O JOGO já havia noticiado.