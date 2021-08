No FC Porto, Wendell pode reencontrar antigo colega de equipa: "Torço por ele"

Wendell pode reencontrar Otávio, um médio que conheceu no Brasil e que "evoluiu muito".

A confirmar-se a transferência de Wendell para o FC Porto, o lateral-esquerdo vai reencontrar o amigo Otávio. "Chegámos juntos à seleção pré-olímpica, em 2015 - fizemos um estágio no Catar. Eu estava no Grémio, ele no Internacional. Éramos rivais nos clubes, fomos colegas na seleção", recordou o defesa em entrevista a O JOGO publicada dia 19 de fevereiro de 2020.

Depois dos duelos nos dérbis de Porto Alegre, os dois viajaram para a Europa no mesmo ano, em 2014, Wendell para o Bayer Leverkusen, Otávio para o FC Porto.

Apesar da distância, o defesa continuou a acompanhar a carreira do médio. "Otávio evoluiu muito e adaptou-se bem a várias posições. Na altura jogava mais na frente, agora joga mais por dentro, no meio-campo. Está a fazer um grande trabalho. Torço por ele", sublinhou o defesa.