"No FC Porto tens de ser intenso até ao último segundo. Se tiveres de desmaiar em campo, desmaias"

ENTREVISTA, PARTE I - Representar o FC Porto foi "um desafio bom" para o guineense, que se deixou contagiar pela exigência da equipa técnica liderada por Sérgio Conceição, ao ponto de apostar, sem dúvidas, na conquista do título.

Foi durante a viagem de autocarro para um dos aeroportos de Dallas, de onde partiria rumo a Foxborough, para defrontar os New England Revolution, que Nanu conversou com O JOGO. O lateral-direito, que deixou o FC Porto em janeiro com destino à MLS, abordou a fase dos dragões, o trabalho com Sérgio Conceição, a evolução de João Mário e os momentos mais pessoais, como o choque que o deixou inanimado com o Belenenses, em 2020/21, no Jamor.