"No FC Porto não se desiste, seja na equipa principal ou nos sub-13"

Josué ao serviço do FC Porto, em 2013

Em entrevista a O JOGO, Josué, médio do Legia Varsóvia, analisa a atualidade do futebol português e deixa bem patente a admiração pelo trabalho levado a cabo por Conceição no "seu" FC Porto.

Aos 32 anos, Josué brilha na Polónia, mas continua bem atento à I Liga. Torce pelo FC Porto numa luta a três, guarda boas memórias da época que passou no Dragão e, tendo Paulo Fonseca como "número um", admite que gostaria de ter sido treinado por Sérgio Conceição e Jorge Jesus. O trabalho do técnico portista, diz em entrevista, é "difícil de descrever por palavras".