No FC Porto-Feirense, Evanilson melhorou dois registos da época passada

Na temporada de estreia, o avançado contou quatro disparos certeiros em 590 minutos. Iniciou a parceria com Taremi no início do mês passado e só foi suplente no encontro para a Taça da Liga

Frente ao Feirense, Evanilson não teve a noite de maior acerto, falhou algumas oportunidades, mas foi suficiente para bater a marca de golos da época passada. O brasileiro, que tem feito parceria com Mehdi Taremi, chegou ao quinto disparo certeiro, na mesma partida em que ultrapassou o total de minutos acumulados em 2020/21: 590 contra 656. Barreiras importantes que ficam para trás e sintomas claros da nova etapa de Evanilson no FC Porto.

A temporada passada foi, sobretudo, de adaptação ao estilo da equipa, mesmo que o ex-Fluminense até nem precisasse de muito tempo para mostrar o que poderia fazer. Os tais quatro golos de 2020/21, por exemplo, foram colecionados dentro dos primeiros 300 minutos de utilização. Já na segunda metade da época deu uma ajuda preciosa à equipa B, com seis golos que contribuíram para a permanência na Liga SABSEG.

Otávio, que também passara por essa experiência nos primeiros tempos, incentivou Evanilson e talvez isso já tenha sido lembrado pelo ponta-de-lança, que saltou para o onze no início de outubro e só foi suplente (utilizado) na Taça da Liga.

No rescaldo da partida com o Feirense, Evanilson frisou que "nos jogos a eliminar, qualquer erro pode custar caro" e elogiou a postura da equipa. "Entrámos muito concentrados. O primeiro golo facilitou o trabalho", afirmou, em declarações reproduzidas pelo portal brasileiro "Globo Esporte".