Declarações de Hakan Çalhanoglu, jogador do Inter, na antevisão ao jogo com o FC Porto (terça-feira, 20h00, no Estádio do Dragão), da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Objetivos e momento da equipa depois da derrota com o Spezia: "Esse jogo já passou, não queremos falar, jogamos sempre bem na Champions e contra equipas muito fortes. Amanhã queremos ganhar e passar aos quartos e pensamos apenas no dia de amanhã. A pergunta que colocaste já é passado e nem quer pensar nisso."

É preciso ter cabeça e fria e coração quente: "Para mim e para os jogadores e treinador é muito importante. Sabemos que amanhã será um jogo muito difícil, conheço a atmosfera porque já joguei aqui e os meus colegas estão muito bem preparados. Queremos, pôr o nosso coração em campo. No FC Porto estão preparados, com todas as provocações que podem fazer, eu conheço o jogo português, e digo isto com todo o respeito, estamos preparados."

União: "Quando caímos levantamo-nos de imediato, fizemos sempre assim. No positivo e negativo estamos sempre juntos, é um ponto universal. Nunca conseguiremos estar sempre no topo, mas mesmo nas dificuldades temos de estar prontos."