No dia seguinte à festa, Sérgio Conceição assiste ao Estrela da Amadora-Covilhã

Treinador do FC Porto deslocou-se à Amadora

Horas depois de ter estado nos Aliados, onde o FC Porto celebrou até de madrugada a conquista do 30º título de campeão, Sérgio Conceição deslocou-se à Amadora para assistir ao Estrela-Covilhã, partida da última jornada da Liga SABSEG e com carácter decisivo para a formação serrana.

Em campo, do lado da equipa da casa, o filho Sérgio Conceição, razão para a presença do treinador portista, acompanhado pelo filho mais novo, José, devidamente equipado com as cores do Estrela. A transmissão televisiva revelou ainda a presença dos outros filhos do treinador, com destaque para Francisco Conceição, que também se sagrou campeão pelo FC Porto.