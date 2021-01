No Brasil garantem que Pepê está mais perto do FC Porto e adiantam detalhes

Extremo brasileiro é alvo dos dragões.

Pepê está mais perto do FC Porto, de acordo com o portal Globoesporte, que dá conta de diversos detalhes das mais recentes negociações entre os dragões e o Grémio.

A oferta em cima da mesa, de acordo com a publicação, será de 15 milhões de euros, com o FC Porto a aceitar ficar com o extremo apenas a partir de julho. O emblema de Porto Alegre, por sua vez, ficaria com 15 por cento dos diretos económicos do futebolista de 23 anos, tido como um dos principais ativos do plantel.

Após o empate da última noite com o Palmeiras, de Abel Ferreira, Paulo Luz, vice-presidente do Grémio, foi questionado sobre o alegado avanço no processo da transferência de Pepê.

"Realmente estamos a manter conversações, mas ainda não há nada definido. Posso assegurar que, desde que obtivemos o apuramento para jogar a final da Copa do Brasil, definimos que o Pepê estaria presente até o final do campeonato e participaria nas finais da Taça. Mesmo com o avançar das negociações, se assim acontecer, é um processo que possivelmente vai ocorrer durante o mês de janeiro", afirmou o dirigente.

O Globoesporte acrescenta ainda que o valor poderá ser pago em três tranches. O Grémio detém 70 por cento do passe de Pepê, com os restantes 30% a pertencerem ao Foz do Iguaçu.