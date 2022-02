No Brasil garantem que há conversações entre John Textor e o FC Porto

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

"Estou interessado em todos os clubes, menos no Benfica", afirmou o empresário esta terça-feira.

John Textor está em conversações para investir no FC Porto, assegura esta terça-feira o "Globo Esporte".

"As conversas entre FC Porto e John Textor avançaram no último fim de semana", assegura a publicação, na sequência das declarações do empresário norte-americano esta terça-feira, na chegada ao Rio de Janeiro. "Quero ter uma posição minoritária num clube em Portugal que permita beneficiar o Botafogo. Ainda estou a negociar com algumas pessoas por lá. Estou interessado em todos os clubes, menos no Benfica", atirou.

Depois de falhar a compra de ações do Benfica, Textor, sempre de acordo com a publicação, mantém firme a intenção de investir em Portugal, alargando uma rede que inclui já Botafogo (Brasil), Crystal Palace (Inglaterra) e Molenbeek (Bélgica).