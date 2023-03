No Brasil dizem que o Flamengo chega a acordo com Uribe e quer o médio agora

Médio colombiano do FC Porto está em final de contrato e é desejado pelo clube que tem Vítor Pereira como treinador... no imediato.

Uribe continua em destaque na imprensa brasileira, devido ao interesse do Flamengo nos serviços do médio internacional colombiano. Segundo escreve o GloboEsporte, o jogador, em final de contrato com o FC Porto, pode estar mais perto de rumar ao futebol brasileiro, depois de o Flamengo ter chegado aos valores pedidos por Uribe.

A publicação, todavia, assegura que há ainda um entrave: a questão familiar. Cindy García, esposa de Uribe, pretenderá continuar a viver na Europa.

É curioso realçar que, de acordo com a notícia, o Flamengo pretende contar com os serviços do centrocampista no imediato e não esperar pelo final da época em Portugal. O adeus dos dragões à Champions e o atraso pontual para o Benfica na Liga Bwin são indicados como aspetos a favor do emblema brasileiro, que acredita ser possível concretizar esse desejo.

Uribe, 31 anos, cumpre a quarta temporada de dragão ao peito, após passagens por América (México), Atlético Nacional, Tolima, Envigado (todos da Colômbia) e Deportivo Español (Argentina). É uma peça fulcral para Sérgio Conceição, com 39 jogos realizados esta época e três golos marcados.