No Brasil diz-se que o FC Porto está interessado em avançado do São Paulo

Vitinho é um extremo brasileiro, de 20 anos, que despontou na formação do São Paulo. Segundo relatos vindos do Brasil, não está interessado em renovar contrato e o FC Porto está interessado nos seus serviços.

Vitor Arantes, conhecido por Vitinho, está a ser associado no Brasil ao FC Porto. O avançado de 20 anos, da formação do São Paulo, termina contrato com os paulistas em junho de 2022 e não estará inclinado para renovar. Um dos motivos para não o querer fazer é, precisamente, o suposto interesse dos azuis e brancos na contratação, de acordo com o jornalista Jorge Nicola.

O brasileiro fez toda a formação no emblema tricolor e na Copinha do Brasil de 2022 foi uma das figuras da equipa, com cinco golos e três assistências em oito jogos. Foram afastados na meia-final pelo campeão Palmeiras.

Em 2021, Vitinho apontou 12 golos e sete assistências em 26 jogos.

Segundo o jornalista brasileiro, o São Paulo já desistiu de tentar renovar e, não agradado com a situação, vai colocar o extremo a treinar à parte quando voltar de férias, a 24 de fevereiro.