No Brasil elogiam alvo do FC Porto: "Pepê é mais completo do que Everton Cebolinha"

Jogador do Grémio, que é alvo do FC Porto, recolhe elogios do vice-presidente do clube. Oderich diz que o extremo do Benfica vive um mau momento atualmente.

No Grémio, Everton era o maior destaque. O jogador mudou-se para a Luz por 20 milhões de euros e parecia deixar um vazio em Porto Alegre. No entanto, o clube está satisfeito com o rendimento de Pepê., alvo do FC Porto. Tão contente que até prefere o extremo contratado em 2015/16 para os sub-20 ao ex-jogador. "Pepê será mais completo do que o Everton. Não troco. O Everton não está muito bem lá no Benfica. Fico com o Pepê", afirma o vice-presidente do Grémio Cláudio Oderich à Rádio Bandeirantes.

"Renato Gaúcho deu-nos outra forma de jogar e o Pepê aparece no meio, algo que o Everton fazia pouco", compara, rechaçando o FC Porto: "Se pagarem a cláusula de 150 milhões de euros não teremos como fazer. De outro modo, Pepê fica até o final dos campeonatos."