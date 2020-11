No boxe: os títulos e as portas que se abriram para Reinaldo Teles

O dirigente e administrador do FC Porto faleceu esta quarta-feira, vítima de covid-19

O FC Porto despede-se de Reinaldo Teles, histórica figura que esteve ligado ao clube por quase toda a vida. Faleceu hoje, vítima de covid-19.

De facto, foi com apenas 12 anos, em 1962, que este percurso começou. O jovem Reinaldo queria praticar boxe e inscreveu-se na secção do FC Porto, modalidade na qual se destacaria e que lhe abriria as portas para muito mais.

Desde logo, o boxe apadrinhou a amizade com Jorge Nuno Pinto da Costa, que em 1967 se tornou chefe da secção e testemunhou os feitos de Reinaldo, campeão regional de pesos médios em 1971 e campeão nacional na mesma categoria três anos volvidos.

"Eu tinha muito jeito mas, acima de tudo, treinava muito. Chegava a estar mais de uma hora aos murros ao saco e fui campeão porque era mais forte, mais ágil de pernas e braços. Que me lembre, nunca fui ao tapete e nunca perdi por KO", disse Reinaldo Teles, em entrevista ao jornalista Costa Santos.

Foram 17 anos com temíveis ganchos de direita e uma paixão pela modalidade que não cessou quando pendurou as luvas. Em 1979 passou diretamente para as funções de seccionista, cargo que manteve até em 1982, quando Pinto da Costa chegou à presidência e escolheu Reinaldo para diretor-adjunto para o futebol.

Mas Reinaldo nunca se desligou do boxe, modalidade que os atletas do FC Porto praticam em Campanhã, no "Espaço Reinaldo Teles". Ali, bem junto às cordas, está gravado o rosto e nome de uma figura por quem todos nutrem um profundo respeito e carinho.