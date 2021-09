Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Liverpool, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendada para as 20h00 de terça-feira.

O FC Porto vai jogar mais desinibido por não ter a responsabilidade de passar? "A responsabilidade é sempre máxima. Se fizer essa pergunta aos adeptos ou aos dirigentes, eles não pensam da mesma forma, temos sempre a pressão de ganhar. Estamos cientes da dificuldade e do equilíbrio do grupo, mas estamos num grande clube e todos os momentos são importantes para decidir um jogo. Olhar para o jogo de forma desinibida é o quê? Há vários fatores que podem dizer que a equipa está nervosa. Temos pressão. No ano passado ganhámos 1-0 ao Chelsea e houve gente que ficou amuada. Mas é assim, faz parte da cultura do clube esta vivência de Liga dos Campeões e de, nos últimos 40 anos, com um presidente que ganhou tudo o que havia para ganhar. Depois cabe-me a mim dar a melhor resposta possível. Esta nova geração viu o FC Porto ser muito competitivo e ganhar muitos títulos, mas antes do presidente não se ganhava nada. Somos bem, ou mal, habituados e estranhamos quando é o contrário."

FC Porto mais preparado para defrontar o Liverpool na fase de grupos ou a eliminar? "O mais preparado é subjetivo. Na minha opinião o Liverpool está mais preparado. Cada jogo é um jogo, este vai ter a sua história, depende de muitos fatores, do nosso trabalho e organização. Acho que é possível vencer, temos condições para sermos uma equipa muito competitiva e ganharmos. Os jogos são todos difíceis. Não viu as dificuldades que tivemos com o Gil Vicente?"



Adeptos: "Os adeptos dão uma força extra, não porque seja um treinador adepto, isso não existe, mas tenho esse sentimento de grande gratidão e de paixão para o com clube. Mas a presença deles é fundamental e se estivesse cheio ainda seria melhor."



FC Porto contra blocos mais baixos no campeonato: "Pensamos em tudo. No campeonato sabemos que vamos atacar, mas também vamos ter de defender. Há momentos em que estamos com o bloco mais baixo e temos de defender mais baixo. O nosso processo defensivo passa pela mesma base, vamos ter de nos organizar muito bem porque são jogadores que com pouco espaço desequilibram com facilidade. É tudo pensado, não apenas para este jogo."