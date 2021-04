Sérgio Conceição: "Ninguém quer ganhar ao Chelsea mais do que eu"

Declarações de Sérgio Conceição durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, desta terça-feira, frente ao Chelsea.

Apoio dos adeptos e os 90 minutos à FC Porto: "O Otávio estava a responder da forma correta. 90 minutos à FC Porto passa pela capacidade de acreditar, ser resiliente, o perceber que todas as dificuldades que possamos ter podem ser ultrapassadas com mentalidade forte. Tentamos sempre entrar com esse espírito. É esse espírito que nos caracteriza e foi assim que ao longo destes quatro anos conseguimos ganhar títulos. As equipas estão melhor apetrechadas, especialmente na Europa e a nível financeiro. Há equipas que só um jogador é três vezes o nosso gasto no mercado. Agora, também há duas situações que não ganham jogos: orçamentos e estatísticas. E contra mim falo. No último jogo, com o Chelsea, ganhámos a nível estatístico e perdemos o jogo. O apoio dos adeptos está sempre presente. A tarja é normal e tem caracterizado o FC Porto."

O que significa o apuramento: "É fazer melhor do que fizemos ultimamente. Chegámos aos oitavos de final, outra vez chegámos aos quartos de final, agora estamos nos quartos a meio de uma eliminatória. Claro que este fosso que existe entre os cinco clubes de topo, não só Europeu, mas mundial, é difícil, mas é de realçar todo o trajeto que esta equipa tem feito na Liga dos Campeões. Ninguém quer ganhar tanto este jogo como eu, talvez o presidente e os adeptos podem querer ganhar tanto como eu, mas mais do que eu ninguém quer. Mas não podemos apagar de todo o trajeto que temos feito na Liga dos Campeões. Estamos em Portugal, gastamos o que gastamos, temos as dificuldades que temos. É uma diferença brutal em relação aos outros. Estamos aqui prontos para ir à luta e dar luta."