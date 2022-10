Ninguém lança jovens da formação na Europa como Sérgio Conceição

Folha foi o 15.º jovem da formação a ser lançado na Europa pelo treinador portista. Um registo inédito. Em todas as épocas, Sérgio utilizou atletas "made in Olival" na UEFA. Folha não escondeu a felicidade por ter entrado na Champions, que descreveu como "a melhor Liga do Mundo".

Sérgio Conceição continua a abrir as portas das competições europeias aos jogadores oriundos da formação do FC Porto, sem contar com os que passaram unicamente pela equipa B antes de atingirem o patamar mais alto no clube. A entrada de Bernardo Folha com o Bayer Leverkusen, anteontem, na Liga dos Campeões, foi a 15.ª estreia promovida pelo treinador, que leva seis temporadas nos dragões.

O número supera o acumulado de todos os técnicos que passaram pelo banco portista desde o começo do milénio. Jesualdo Ferreira, Julen Lopetegui, Vítor Pereira, Nuno Espírito Santo e André Villas-Boas surgem logo atrás de Conceição, mas a uma distância bastante significativa, que também poderá ser explicada pelo facto de terem ficado menos tempo no clube.