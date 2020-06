Ninguém ganha como Sérgio Conceição: os números e os nomes

Sérgio Conceição já tinha igualado Artur Jorge como o treinador que mais rapidamente chegou às cem vitórias pelo FC Porto.

Contra o Marítimo, Sérgio Conceição apanhou Fernando Santos no quarto lugar dos treinadores com mais presenças no banco portista , mas o golo de Corona permitiu outro feito ao atual técnico: somar a 75ª vitória em 94 jogos do campeonato pelos dragões, o que lhe confere uma percentagem de sucesso de 79,8 por cento. Um valor que nenhum outro treinador alcançou pelo FC Porto, entre aqueles que orientaram o clube em mais do que uma temporada.

Abra-se aqui uma parêntesis para dizer que Villas-Boas conseguiu 90 por cento de vitórias no único campeonato que fez e que venceu pelo FC Porto. Atrás de Sérgio Conceição estão Vítor Pereira (78,3 por cento), Bobby Robson (77,6 por cento) e José Mourinho (75,9 por cento). O primeiro só perdeu um jogo em dois campeonatos inteiros, mas empatou 12, ficando muito perto dos valores que apresenta o atual treinador.

Só Villas-Boas supera o atual treinador portistas, mas fez apenas uma época no Dragão. Conceição com registo superior a Vítor Pereira, Robson e Mourinho. Conquistou 236 pontos em 282 possíveis

Se olharmos para o número de pontos conquistados, Sérgio Conceição leva 236 em 282 possíveis, mais sete do que os que o Benfica somou no mesmo período, o que traduz na perfeição o "mano-a-mano" que têm sido os últimos três campeonatos. Voltando à percentagem de vitórias, se incluirmos as outras competições, Sérgio Conceição, com 72,4 por cento, surge no terceiro posto (de novo entre treinadores com mais do que uma época no clube), só ultrapassado por Artur Jorge (73,6 por cento) e Yustrich (77,2 por cento).

Quanto ao número de jogos no banco do FC Porto, Sérgio Conceição cumpriu o 156º e vai deixar Fernando Santos para trás quando orientar a equipa portista com o Aves. Depois, ficará a 30 partidas de chegar ao pódio dos treinadores com mais jogos na história dos dragões. Jesualdo Ferreira é o terceiro com 186 e, ao que tudo indica, será ultrapassado a meio da próxima temporada. Pedroto é o líder com 321, seguindo-se Artur Jorge, com 254.