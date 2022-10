"Ninguém é campeão à 10.ª jornada, independentemente do resultado do clássico"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao clássico de sexta-feira (20h15) diante do Benfica, no Estádio do Dragão. A partida é referente à 10.ª jornada da Liga Bwin.

O FC Porto chega a este jogo na melhor fase e sente que a equipa está preparada para encarar este clássico? "Preparados temos de estar. A fase depende, posso falar no final do jogo, já estivemos numa fase fantástica, em que ganhamos ao Sporting, e depois perdemos em Vila do Conde. Os resultados com o Benfica fazem parte do passado, acredito que ninguém é campeão à 10.ª jornada, independentemente do resultado do jogo de amanhã. Temos a responsabilidade de ganhar este jogo e vamos jogar para ganhar."

Fala-se muito do receito que o Benfica tem nos jogos no Dragão e os resultados provam isso. Agora, com um treinador estrangeiro, isso pode mudar? "Para mim, o importante é a equipa do FC Porto estar bem. Não posso controlar o adversário."

O Caldas criou dificuldades ao Benfica, analisou esse jogo ou preferiu os jogos com o Paris Saint-Germain e a Juventus? "Olhamos para o jogo do Caldas, mas a nossa referência foram outros jogos."