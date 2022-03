Nigéria de Zaidu fica sem bilhete para o Mundial

As "super águias" empataram 1-1 com o Gana na segunda mão do play-off e foram eliminadas pela regra dos golos fora

A Nigéria não estará presente no Mundial do Catar. Depois do empate sem golos em casa do Gana, as "super águias" empataram 1-1 na segunda mão do play-off e são eliminadas pela regra dos golos fora, ainda em vigor na confederação africana.

Zaidu, lateral-esquerdo do FC Porto, não saiu do banco, num jogo em que o Gana marcou primeiro aos 11 minutos por Thomas Partey. A Nigéria só precisou de 12' minutos para empatar, num penálti convertido por Troost-Ekong, e até chegou a festejar o 2-1 aos 34', mas o VAR invalidou o golo.

O resultado não sofreu mais alterações e foi a seleção do Gana a fazer a festa.