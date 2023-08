Nico tem Iniesta como ídolo: "Foi a mensagem que mais entusiasmo me provocou..."

Declarações de Nico González, reforço espanhol para o meio-campo do FC Porto, em entrevista aos meios oficiais do clube.

Ídolo no futebol: "Sempre foi o Iniesta. Tinha oito anos quando a Espanha ganhou um Mundial com um golo dele. Sempre fui do Barcelona e gostava muito sobretudo do Iniesta. Depois tive a oportunidade de receber uma mensagem dele por Instagram quando comecei a jogar no Barcelona. Para mim foi a mensagem que mais entusiasmo me provocou em toda a minha vida. Sim, ainda está guardada."

Fran, o pai. jogou no Deportivo, adversário FC Porto de 2004: "Sim, falou-me, foi muitas vezes tema de conversa. Ficaria contente que o meu pai tivesse ganho uma Champions, mas se não ganhou ele, fico feliz que tenha sido o FC Porto. Foi um momento incrível para ele, apesar de não a ter podido ganhar. Foi ano incrível para o Depor e ele tem histórias incríveis, que me conta muitas vezes."