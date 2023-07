Nico, reforço do FC Porto, sentiu pulso logo a abrir: "Ele não podia estar mais contente"

Nico González no primeiro treino no FC Porto

Primeiro treino do ex-Barcelona incidiu mais sobre a vertente física, mas o novo camisola 16 portista espera a estar entre os eleitos para a Supertaça, onde vai em busca do seu primeiro título.

No primeiro dia como jogador do FC Porto, Nico González sentiu a atmosfera de um Estádio do Dragão praticamente cheio, a partir da tribuna presidencial, durante o jogo com o Rayo Vallecano.

Já domingo de manhã, houve novo primeiro contacto, desta feita com a reconhecida exigência de Sérgio Conceição.