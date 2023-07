Nico preso por papéis: médio será uma das atrações na apresentação do FC Porto aos adeptos

Médio já fez parte dos exames médicos e esta sexta-feira deve, finalmente, rubricar o contrato de cinco épocas com os dragões

Nico González já realizou boa parte dos exames médicos e só falta resolver uma parte burocrática, que se prende com a troca de documentação entre os clubes, para que haja o anúncio oficial da contratação do médio do Barcelona, que vai ficar ligado aos dragões até 2028, ou seja, com um contrato de cinco temporadas.

Tal como O JOGO avançou, o FC Porto vai pagar oito milhões de euros por 60 por cento dos direitos económicos. González será uma das atrações na apresentação do plantel aos sócios.

Tal como O JOGO escreveu em primeira mão, depois de complexas negociações entre as partes, e que contaram com a ajuda de Deco, o novo diretor desportivo dos culé, ficou definido que o FC Porto vai pagar, em várias parcelas, oito milhões de euros por 60 por cento do passe do jogador, de 21 anos, podendo mais tarde adquirir o restante por cerca de quatro milhões de euros. O Barcelona reservará 40 por cento do valor de uma futura venda e ainda fica com o direito à recompra do passe por uma verba que requer confirmação, mas que andará entre os 15 e os 20 milhões de euros e que será progressiva ao longo dos anos de vigência do contrato.

Depois de várias semanas de negociações ficou acertado que o FC Porto compra 60 por cento do passe de Nico González por oito milhões de euros

Na Invicta desde o início da semana a treinar com um "personal trainer" e à espera de luz verde, o médio aceitou entretanto o salário proposto pelos portistas - um pouco mais baixo do que recebia na Catalunha - e na quinta-feira já iniciou a bateria de exames médicos. De acordo com o que O JOGO apurou, já fez os raio-x e a ressonância magnética (os resultados não revelaram qualquer problema), faltando os restantes, como, por exemplo, a prova de esforço. Algo que será feito, ao que tudo indica, ainda na manhã desta sexta-feira. Só depois é que Nico poderá ser oficializado como reforço do FC Porto e apresentar-se às ordens de Sérgio Conceição, no Olival. A expectativa é que o processo seja, finalmente, concluído esta sexta-feira.

O espanhol poderá, assim, ser um dos atrativos do jogo de apresentação do plantel aos sócios, sábado (19 horas, Porto Canal), com o Rayo Vallecano, juntamente com o compatriota Fran Navarro, o outro reforço confirmado para 2023/24 do FC Porto.

Da Corunha como o primeiro...

José Dieste foi o primeiro espanhol a atravessar a fronteira para jogar no FC Porto. Em 1954/55, o médio fez a curta viagem desde a Corunha até à Invicta para fazer 11 jogos de dragão ao peito. Foi o pioneiro. Quase 70 anos depois, Nico González fará o mesmo trajeto (é natural da Corunha) para se tornar o 15º jogador do país vizinho a representar oficialmente os azuis e brancos. Será o quarto da armada espanhola no atual plantel, juntando-se a Marcano (247 jogos), Toni Martínez (114 jogos) e o também reforço Fran Navarro.