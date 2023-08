Nico lembra infância: "Não entendia porque é que o meu pai era famoso"

Declarações do médio espanhol Nico González, reforço do FC Porto, em entrevista aos meios oficiais do clube.

Crescimento nas escolas do Barça: "Chego ao Barça muito pequeno e lá há muito exigência e competitividade. Ensinam-te logo os valores do clube e, na verdade, foi uma experiencia incrível. Jogava com amigos na Corunha e, de repente estou no Barcelona, clube no qual há uma exigência incrível. Ensinou-me muito e ajudou muito a crescer."

Temporada no Valência: "Foi uma oportunidade que aproveitei bem. Estive com muito gosto no Valência, apenas tinha 20 anos quando lá cheguei. Um rapaz dessa idade ter tantos minutos em La Liga é de apreciar. Fui muito feliz lá."

A paixão pelo futebol: "Já estava na minha família há bastante tempo. Eu desde pequeno que vivo muito o futebol, o meu pai sempre me incutiu esse amor, comecei a jogar desde pequenino. O futebol sempre esteve muito presente na minha vida."

Crescer com um pai jogador de futebol [Fran, que foi figura no Deportivo]: "É algo que já falei muitas vezes com muita gente. Lembro-me que quando era pequeno me falavam do meu pai e eu, com quatro, cinco anos não entendia porque é que o meu pai era famoso. Mas foi bonito, porque sempre recebi comentários muito bonitos sobre o meu pai, sempre me falaram muito bem dele e isso deixa-me muito orgulhoso."