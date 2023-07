Nico já trabalha na Invicta antes de ser anunciado no FC Porto

Depois da autorização do Barcelona, médio viajou para a cidade do Porto. Trabalha com o Personal Trainer no ginásio de um hotel

Nico González já está na cidade do Porto. O médio já trabalha na Invicta ainda antes de ser oficializado como reforço dos dragões.

O futebolista espanhol trabalha no ginásio de um hotel da cidade Invicta, juntamente com o Personal Trainer, depois de ter sido autorizado a viajar pelo Barcelona.

O anúncio de Nico González como reforço do FC Porto poderá estar por horas. O acordo entre os dragões e o Barcelona para a transferência do médio está concluído.