Nico já fez as malas rumo à Invicta e anúncio no FC Porto está para breve

Centrocampista já foi autorizado pelo Barcelona a viajar para o Porto. Anúncio está perto.

O anúncio de Nico González como reforço do FC Porto poderá estar por horas. O acordo entre os dragões e o Barcelona para a transferência do médio está concluído e já foi dada autorização ao galego de 21 anos para viajar rumo à cidade Invicta. É certo, claro, que não chegará a tempo do estágio no Algarve, mas o primeiro treino às ordens de Sérgio Conceição poderá ser ainda esta semana.

Nico, que na época passada esteve cedido ao Valência, chega emprestado por uma época, com a compra do passe programada para 2024, mediante objetivos simples de alcançar e por um valor próximo de 8 milhões de euros. O Barça, contudo, fica com opção de recompra, entre 15 a 20 M€ e progressiva ao longo do contrato, válido, no globalidade da operação, até 2027.

Menos simples está a chegada de Alan Varela, uma vez que FC Porto e Boca Juniors ainda não resolveram a única divergência: as datas de pagamento. Ontem, o jornalista argentino Germán García Grova especificou que o problema estará nos dragões quererem enviar a primeira tranche a 1 de setembro. O Boca Juniors, por seu turno, quer recebê-la no momento da transferência. Resolvido isto, Alan poderá seguir Nico González.