Médio espanhol deixou o Barcelona e assinou por cinco temporadas nos dragões, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O FC Porto anunciou este sábado a contratação de Nico González, médio espanhol de 21 anos que deixou o Barcelona, tendo assinado por cinco temporadas com os dragões.

"Estou muito feliz e muito entusiasmado. Tenho muita vontade de começar e de conhecer toda a gente. Hoje vi o Estádio do Dragão pela primeira vez e não posso ter mais vontade de começar a jogar aqui. Desde que surgiram os rumores, toda a gente me falou bem do FC Porto. Tive alguns companheiros portugueses que falaram muito bem e toda a gente me criou grandes expetativas em relação ao clube. Estou certo de que será incrível jogar aqui. Sou um jogador muito físico, um jogador que trabalha muito. Além de tentar jogar, o mais importante é o sacrifício e o trabalho pela equipa. Sérgio Conceição é um grandíssimo treinador que explora ao máximo o potencial de um jogador e já me disseram para me preparar para trabalhar muito", declarou Nico, aos meios portistas.

Quanto às suas metas no clube, o jogador mostrou-se dedicado a conquistar títulos de dragão ao peito.

"Enquanto profissional, ainda não tive o privilégio de conquistar um título, por isso só penso em ficar a 100% para o primeiro jogo oficial da época, pois pode ser o meu primeiro título. Falei com o Fran Navarro quando começaram os rumores e ele falou-me muito bem do clube e da equipa. Tenho muita vontade de conhecer toda a gente, sobretudo o Pepe, que é um grande exemplo e com quem posso aprender muito. Aos adeptos posso prometer muito sacrifício e muito trabalho no campo, mas sobretudo que vou lutar para lhes dar títulos", frisou.

O médio, que foi emprestado na época passada ao Valência, fica blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros no FC Porto, tendo custado 8,4 milhões aos cofres azuis e brancos, sendo que os catalães salvaguardam 40 por cento de mais-valias obtidas numa transferência futura.

O Barcelona fica ainda com uma opção de recompra de Nico González, por 30 milhões de euros, que será válida até 30 de junho de 2025.