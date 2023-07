"Nico González tem qualidade para se destacar e pegar de estaca no FC Porto"

Jogador português do Valência, André Almeida, deixa muitos elogios ao médio apontado aos dragões

André Almeida, jogador do Valência, falou esta terça-feira sobre Nico González, médio do Barcelona que partilhou o balneário do emblema "che" com o português e que está a ser associado ao FC Porto, deixando-lhe muitos elogios.

"Passei este ano todo com ele, teve uma lesão, esteve fora três meses, mas é muito bom jogador. É forte fisicamente nos duelos, tem muita qualidade no passe e tem muita técnica, é muito difícil tirar-lhe a bola", começou por dizer em declarações à Antena 1.

"Ele qualidade para jogar no FC Porto tem, e muita. Não sei o que se vai passar, não estou por dentro disso, mas sem dúvida que tem qualidade para se destacar e pegar de estaca", concluiu André Almeida, antigo jogador do Vitória de Guimarães.