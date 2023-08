"Nico González sofreu na pele um equívoco do Barcelona"

Aldo Duscher viu Nico crescer e não tem dúvidas de que o FC Porto acertou em cheio na sua contratação, apontando-o, porém, mais como médio defensivo do que um criativo. Argentino jogou com Fran, pai do reforço portista, e conhece com autoridade os recursos do ex-Barcelona.

Aldo Duscher foi um médio argentino que deixou saudades em Portugal, brilhando no Sporting e vestindo, depois, largas épocas as cores do Corunha, onde esteve ao lado de Fran, figura intemporal do Depor e pai de Nico González.

Moldado em La Masia, o espanhol acabou de se reaproximar da Galiza, procurando no FC Porto confirmar todos os indícios de craque em potência que se augurou em Barcelona. Duscher conhece bem o reforço que já trabalha no Olival, e que espreita a estreia em Moreira de Cónegos, mas também o compatriota Alan Varela, que está a caminho do Dragão, não tendo dúvidas de que os dois vão complementar-se no meio-campo de Conceição.