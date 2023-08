Nico González, reforço do FC Porto: "Compromisso é o que mais se valoriza aqui"

Declarações de Nico González, reforço do FC Porto, em entrevista aos meios oficiais do clube azul e branco.

Nova etapa no FC Porto: "Para ser sincero, estava, entre parênteses, fod***, porque tinha muita vontade de já estar a jogar."

Sérgio Conceição: "Foi o primeiro treino, a primeira experiência que tive com ele. Insistiu muito na intensidade, no trabalho e, sobretudo, algo que os meus companheiros insistiram comigo também, esse compromisso é o que mais se valoriza aqui. É valorizado pelo treinador e, por isso, é nisso que tenho que colocar todo o meu foco."

Dois médios-centro: "No Valência também jogávamos assim, muito parecido e tinha uma função semelhante à que poderei ter aqui. Gosto muito, considero que sou um médio que tanto ataca como defende. Chego às zonas de finalização sem problema e gosto muito como jogam, é uma equipa muito ofensiva, com muita gente subida no terreno e gosta muito do estilo de jogo do FC Porto."

Sonha marcar Dragão depois de ter visto Namaso: "Oxalá tenha essa oportunidade e quanto mais cedo, melhor. Porque o ambiente depois do golo foi incrível, a forma como todos celebraram. Anseio por isso"



Mensagem para os adeptos: "Já disse, creio que se insistiu muito na mensagem, só prometo trabalho diário e sacrifício. Estou seguro de que assim conseguiremos muitos títulos juntos."