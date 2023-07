"Nico González não tem medo de nada, vai adaptar-se ao FC Porto"

Diz quem o conhece: Nico González vai adaptar-se ao FC Porto e ao futebol português

"Não tenho dúvida nenhuma de que se vai adaptar perfeitamente ao FC Porto e ao futebol português". A afirmação refere-se a Nico González e foi proferida por Fran Artiga. Em causa, a iminente transferência do médio do Barcelona para o FC Porto.

"Sente-se muito bem em equipas que querem ser protagonistas com bola, que são dominadoras, porque é muito forte em espaços reduzidos e lê bem o jogo", disse ainda o antigo treinador do médio de 2015 e 2020, nos escalões de formação do Barça.

"O futebol corre-lhe nas veias, o pai dele também jogou e isso dá-lhe um grande espírito competitivo, que é algo que o faz sair do Barça", acrescentou Fran Artiga, entrevistado na Bola Branca, programa da Rádio Renascença.

"Nico González vai à procura de minutos e de ser protagonista da equipa. Não tem medo de nada e é muito competitivo, como vão ver. Acredito que se vai adaptar perfeitamente ao FC Porto, até nas competições europeias", finalizou.