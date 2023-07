Nico González: Liga dos Campeões atrai e salário não é problema

Nico González (à esquerda), com a camisola do Valência

Dragões têm concorrência de clubes da La Liga, mas nenhum oferece a maior montra do futebol mundial. Médio tem ordens para se apresentar no Barça, a 10 de julho, porque Xavi quer avaliá-lo primeiro

Nico González tem ganho força nos últimos dias como potencial reforço para o meio-campo do FC Porto em 2023/24, embora não seja visto pelos responsáveis azuis e brancos como o substituto direto de Uribe. Caso não fique no Barcelona, a cedência por uma temporada é uma oportunidade de negócio a que os dragões estão atentos e o salário de Nico não constitui um grande problema.

Desde a última renovação, Nico González ganha 600 mil euros brutos por ano, um valor que está ao alcance dos cofres da SAD. Decisões, provavelmente, só em agosto

Depois da última renovação de contrato - passou a estar ligado aos culés até 2026 - e mesmo com uma cláusula de rescisão assustadora [mil milhões de euros], a verdade é que o ordenado que o médio recebe está perfeitamente ao alcance dos cofres da SAD: são 600 mil euros brutos por ano, qualquer coisa como 45 mil euros mensais.

Depois de Xavi dar o aval à cedência de Nico, o empresário Jorge Mendes vai definir com o jogador qual o próximo passo a dar

O FC Porto não está sozinho na corrida por mais uma das pérolas de La Masia, que na época passada esteve cedido ao Valência, mas tem um par de trunfos que falta à concorrência: disputa títulos e vai à Liga dos Campeões. Algo que o Bétis e Villarreal [ambos vão à Liga Europa] e o próprio Valência [não se apurou para as provas europeias] não podem oferecer a Nico, que tem como objetivo voltar a ouvir o hino da Champions depois das quatro presenças em 21/22. Curiosamente, dois dos jogos que tem na competição foram frente ao Benfica...

De acordo com o "Transfermarkt", Nico vale 10 M€, mas a sua cláusula de rescisão é de mil milhões

O futuro de Nico, porém, dificilmente será conhecido a curto prazo. Isto porque Xavier Hernández deu ordens para que o médio se apresente ao serviço no dia 10 de julho para o arranque dos trabalhos da pré-época. Depois da boa temporada em Valência, o treinador pretende observar de perto a evolução do jogador antes de tomar qualquer decisão, sendo certo que será difícil que tenha lugar no plantel do Barcelona, que já se reforçou com Gundogan e tem Oriol Romeu (Girona) bem encaminhado para se juntar a Pedri, Gavi e Sergi Roberto.

Emprestado ao Valência, Nico fez 26 jogos e apontou um golo. Uma lesão no início do ano afastou-o dos relvados dois meses

Há um ano foi o próprio Nico a forçar a saída quando percebeu que não ia ter muitas oportunidades. E a história poderá repetir-se dentro de algumas semanas, com o Barcelona a preferir um empréstimo sem cláusula de compra. Em todo o caso, o empresário Jorge Mendes já está no terreno a trabalhar nas várias opções que tem em carteira para o jovem de 21 anos e, tal como O JOGO escreveu na edição de ontem, o superagente terá uma palavra decisiva na escolha do clube onde Nico irá jogar. Ontem, o Wolverhampton (13º classificado da última Premier League), outro clube do círculo próximo de Mendes, também foi apontado ao médio.

A treinar com o companheiro Eric Garcia

O jogador, ao que O JOGO apurou, mantém-se tranquilo e à margem dos rumores de mercado. Depois de uns dias de férias em Portugal, Nico está de volta à Catalunha onde tem treinado diariamente na companhia de Eric García, defesa central do Barça que é da sua geração, para chegar com um nível elevado à pré-temporada e poder mostrar a sua melhor versão a Xavi Hernández visto que a prioridade é afirmar-se no seu clube. Contudo, se não tiver garantia de minutos, Nico vai conversar com Jorge Mendes e, em conjunto, irão decidir qual o passo seguinte, o que só deve acontecer em finais de julho ou mesmo já em agosto.

Forte nos duelos e habituado à pressão

André Almeida, jogador do Valência, partilhou o balneário do emblema "che" com Nico González, que vê com capacidades para triunfar no Dragão. "Passei este ano todo com ele, teve uma lesão, esteve fora três meses, mas é muito bom jogador. É forte fisicamente nos duelos, tem muita qualidade no passe e tem muita técnica, é muito difícil tirar-lhe a bola", apontou, à Antena 1, o internacional sub-21 português.

"Ele tem qualidade para jogar no FC Porto, e muita. Não sei o que se vai passar, não estou por dentro disso, mas sem dúvida que tem qualidade para se destacar e pegar de estaca", acrescentou. João Gonçalves, diretor desportivo do Almería, concorda com o ex-V. Guimarães. "Talvez ao Nico falte um pouco de agressividade, mas isso é algo que pode ganhar com a idade e a experiência, mas é um jogador de equipa grande, habituado à pressão", disse à Renascença.