Nico González fala de Casillas, Óliver e da memória do pai num FC Porto-Corunha

Declarações do reforço Nico González ao Porto Canal e FC Porto TV, cuja entrevista será transmitida na íntegra na quinta-feira

Memórias do pai e a Champions em 2004: "O primeiro que me recordo são as histórias do meu pai de como o FC Porto ganhou a Champions e como o Corunha esteve perto. Lembro-me da história do [Jorge] Andrade dar um pontapé a brincar ao Deco, que o expulsaram e que por isso [FC Porto] ganhou. Quando falava do FC Porto e, em geral, das equipas portuguesas, sempre me disse que são muito trabalhadoras e que as pessoas aqui têm muita paixão. Que eram sempre equipas complicadas, porque criavam sempre dificuldades".

Casillas: "Foi muito importante. Que isso foi muito importante para o FC Porto, para a cidade. Em Espanha é uma pessoa com muito influência, muito importante e sempre falaram muito bem da sua passagem por aqui".

Óliver Torres: "Sempre o apreciei muito, que esteve muito bem aqui e muito contente. Gostava dele ainda antes de ter vindo para o FC Porto, mesmo no Atlético de Madrid, e surpreendeu-me não ter ficado no Atlético, porque via-o como um jogador top".