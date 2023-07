Nico González e o FC Porto: "Estava com a minha família e dizia-lhes que estava nervoso..."

Declarações do reforço Nico González ao Porto Canal e FC Porto TV, cuja entrevista será transmitida na íntegra na quinta-feira

Vontade de se estrear logo contra o Rayo Vallecano: "Tinha muita vontade de jogar. Estava com a minha família e dizia-lhes que estava nervoso ao ver o jogo, sabendo que podia ter ajudado e ter competido logo neste estádio... Foi uma experiência incrível, porque o estádio é fantástico e tem um grande ambiente, com todos os adeptos a apoiarem."

Primeiro dia no Olival: "Senti-me muito bem-vindo e acolhido. Todos me disseram que este é um grande grupo e a verdade é que, desde a primeira hora que estive com eles, não há nada a apontar. É incrível a maneira como me acolheram. Sei que aqui se trabalha muito e isso é algo de que gosto muito."

O pai, Fran, defrontou o FC Porto nas "meias" da Champions 2003/04: "O meu pai sempre me exigiu muito e sempre me incutiu espírito de trabalho. Quando eu era pequeno, dizia-me sempre uma coisa: 'Para triunfar no futebol, só são necessárias três coisas: trabalho, trabalho e trabalho.' Foi algo que sempre me incutiu desde pequeno."

Supertaça e objetivos: "Tenho muita vontade e ilusão. Já tinha dito que ainda não tive o privilégio de conquistar um título e poder ganhar um troféu no primeiro jogo com esta equipa e este clube seria incrível. Poder celebrá-lo com todos os adeptos seria incrível. Na realidade, o meu objetivo aqui é começar a lutar por esse título e tentar conquistar o maior número de troféus possível, porque estamos a falar do maior clube de Portugal e a nossa obrigação é lutar por todos os títulos."

