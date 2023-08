Nico González é novidade: confira os onzes de FC Porto e Farense

Confira as equipas iniciais de FC Porto e Farense no encontro da segunda jornada do campeonato, com início às 18h00.

Nico González é a grande novidade no onze do FC Porto para o encontro com o Farense. O médio espanhol, contratado ao BarceloNa, é pela primeira vez titular de dragão ao peito, depois de ter sido suplente utilizado em Moreira de Cónegos.

Relativamente ao jogo da primeira jornada, destaque para a saída de Grujic no meio-campo, sem esquecer o lateral Wendell, castigado, e Otávio, a caminho da Arábia Saudita para ser apresentado no Al Nassr.

Sérgio Conceição chamou dois guarda-redes para o banco, Cláudio Ramos e Samuel Portugal, para completar o lote de 20 jogadores na ficha de jogo.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu; Pepê, Eustáquio, Nico González e Galeno; Taremi e Toni Martínez.

Suplentes: Cláudio Ramos, Samuel Portugal; David Carmo, Grujic, André Franco, Bernardo Folha, Gonçalo Borges, Fran Navarro e Danny Namaso.

Onze do Farense: Ricardo Velho; Pastor, Zach Muscat, Gonçalo Silva e Talocha; Fabrício Isidoro, Cláudio Falcão e Mattheus Oliveira; Marco Matias, Rui Costa e Belloumi.

Suplentes: Luiz Felipe; Fran Delgado, Artur Jorge, Elves Baldé, Rafael Barbosa, Bruno Duarte, Talys, Seruca e Vítor Gonçalves.

