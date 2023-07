Nico González custa oito milhões de euros ao FC Porto

Médio foi fotografado no ginásio de um hotel, na Foz. Dragões adquirem, para já, 60 por cento do passe

A contratação de Nico González vai custar oito milhões de euros à SAD do FC Porto que vai adquirir, numa primeira fase, 60 por cento do passe do médio, a quem oferece um contrato quatro temporadas, como O JOGO antecipou.

A globalidade do acordo prevê um contrato válido por quatro épocas

No acordo entre os dois clubes estará prevista a compra do restante dos direitos económicos, assim como deverá estar incluída uma cláusula de recompra por parte do Barcelona por valores entre os 15 e os 20 M€ e progressiva. O diário Sport avança que serão metas desportivas a ditar a subida do preço ao longo do contrato.

Nico, de resto, já está na cidade do Porto e a cuidar do físico, enquanto aguarda pela apresentação no FC Porto, conforme site de O JOGO deu conta em primeira mão. O ainda médio do Barcelona está num hotel na Foz e aproveita o ginásio à disposição para trabalhar com um treinador pessoal.

Recorde-se que o jogador, 21 anos, não acompanhou os "blaugranas" na digressão pelos Estados Unidos da América e está há uma semana a treinar sozinho, primeiro na Cidade Condal e agora na Invicta. No início da pré-época, ainda teve alguns dias de trabalho às ordens de Xavi, mas claro que tem caminho para recuperar, até porque não realizou qualquer jogo-treino.

Com o processo da sua contratação nos detalhes finais, Nico poderá ser apresentado já na quinta-feira, também porque Pinto da Costa foi ao Algarve assistir à partida com o Wolverhampton e regressa apenas esta quarta-feira à Invicta, tal como a restante comitiva.