Nico González continua na Invicta à espera

O acordo já foi alcançado e o FC Porto vai pagar oito milhões de euros pelo passe do médio de 21 anos, com o Barcelona a ficar com 40 por cento do valor de uma futura venda e, ainda a opção de recompra do passe

Ainda não foi na sexta-feira que o FC Porto oficializou a contratação de Nico González por, aparentemente, ainda não ter sido trocada toda a documentação entre os clubes. Fica agora a expectativa para perceber se será ainda este sábado, dia de jogo com o Rayo Vallecano, no Dragão, onde poderia aparecer como novidade, mesmo não havendo apresentação do plantel. Porém, Conceição não quererá desviar o foco da partida de preparação, e, nesse caso, a assinatura do contrato poderá ficar para domingo, dia em que o plantel deve gozar folga. Se assim for, o (ainda) jogador do Barcelona apresenta-se no Olival na segunda.

O acordo, refira-se, já foi alcançado e os dragões vão pagar oito milhões de euros pelo passe do médio de 21 anos, com o Barcelona a ficar com 40 por cento do valor de uma futura venda e, ainda a opção de recompra do passe. O negócio engloba bastante nuances, mas já está alinhavado há alguns dias, depois de nova viagem de Deco à cidade do Porto, onde o jogador se encontra já desde segunda-feira. Com Nico também já está tudo certo para um contrato de cinco temporadas, ou seja até 2028, e o jogador já realizou, inclusive, os exames médicos.