Nico González assiste ao FC Porto-Rayo Vallecano

Médio espanhol é presença especial no camarote presidencial do Estádio do Dragão

Nico González vai assistir ao FC Porto-Rayo Vallecano no camarote presidencial e acompanhado pela família. É o segundo reforço do FC Porto 2023/24. O médio espanhol chega ao Dragão oriundo Barcelona, tendo sido oficializado este sábado.

O FC Porto acordou com o Barcelona o pagamento de 8,4 milhões de euros pela totalidade do passe, sendo que o emblema espanhol terá ainda direito a receber 40% da mais valia obtida numa futura transferência.

O Barcelona fica ainda com a opção de recompra dos direitos do jogador por 30 milhões de euros, até 30 de junho de 2025. Vai usar a camisola 16.