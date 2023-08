Nico González foi oficializado como reforço do FC Porto no sábado e já assistiu, no Estádio do Dragão, ao jogo de apresentação frente ao Rayo Vallecano (1-1). Em entrevista ao Porto Canal, o médio espanhol revelou que estava nervoso ao ver de forma, porque estava com vontade de já poder participar e ajudar a equipa. A entrevista será exibida na íntegra às 23h00. [vídeo FC Porto]