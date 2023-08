Nico acrescenta fogo no ataque: a comparação com Grujic e Eustáquio

Em comparação com Grujic e Eustáquio, prováveis titulares na Supertaça, o ex-Barcelona coloca mais bolas no setor atacante, ganha mais duelos ofensivos e tem mais sucesso no drible. Médio espanhol ainda tem de passar pelo habitual processo de adaptação aos métodos de Sérgio Conceição, mas promete oferecer argumentos renovados ao setor intermediário do FC Porto.

Nos seis anos que Sérgio Conceição leva ao leme do FC Porto, a integração dos reforços tem obedecido a um padrão. Antes de surgirem entre as opções iniciais, há um processo de adaptação aos métodos de trabalho do treinador, algo que, desde a última semana, tem sido aplicado a Nico González. Não é de esperar, portanto, que o médio espanhol seja titular já na Supertaça, mas, mesmo sem vê-lo em ação, há dados que permitem antecipar o que o novo camisola 16 dos dragões pode dar à equipa: uma maior aproximação ao último terço e ligação com os homens da frente.

Com recurso à plataforma "Wyscout", O JOGO analisou diversos itens e, comparando os índices de Nico com os de Grujic e Stephen Eustáquio na época transata, concluiu que é no capítulo ofensivo que o ex-Barcelona pode marcar a diferença em relação aos prováveis titulares do miolo portista no clássico de quarta-feira. Além de demonstrar maior acerto global no passe, Nico supera o sérvio e o luso-canadiano no número de bolas colocadas, em média, no setor atacante (8,1 a cada 90 minutos). A cadência ofensiva do médio, de 21 anos, é também atestada pela taxa de sucesso nos duelos ofensivos ganhos e nos dribles com sucesso, aqui com larga margem sobre a concorrência.