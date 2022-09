Neves solidário com o FC Porto: "Às vezes há fases como esta, também as passei..."

Declarações de Rúben Neves, internacional português do Wolverhampton, em conferência de Imprensa de antevisão aos jogos decisivos para a Liga das Nações, frente a Chéquia e Espanha.

Ligações do Wolves são aproveitadas por Portugal? "As dinâmicas do Wolves não têm nada a ver com a Seleção. Não acredito que seja um fator. Quando chegamos à Seleção, mesmo com pouco tempo de treino, temos de mudar o chip. O selecionador escolhe os melhores para as suas dinâmicas".

Momento do FC Porto: "É o futebol. Todas as equipas tentam dar o seu melhor, mas às vezes há fases como esta. Também as pensei e acredito que o FC Porto vai dar a volta a este momento".

Elogios de Pep Guardiola: "É sempre bom ouvir elogios, é uma recompensa pelo trabalho que faço".