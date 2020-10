Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a derrota por 3-2 em Paços de Ferreira.

Mau momento: "É o quarto ano e já passámos por momentos difíceis. Nestes momentos temos as armas todas apontadas a nós, às vezes até dentro da própria casa. Não me intimido com esse tipo de situações, tenho uma força grande, nada me impede de trabalhar, de amanhã preparar o jogo com o Marselha. Ninguém gosta de ficar distanciado no início. Cabe-nos ir atrás do prejuízo".

Erros: "Há muita gente nova, muita coisa a incutir. Estamos a trabalhar em cima de erros defensivos. Estamos a cometer sucessivamente muitos erros defensivos. Não foi por causa do meio-campo, teve a ver com a equipa, foi mais um problema coletivo e também houve muitos erros individuais, que não podem acontecer a este nível. Cada vez que o Paços se aproximava havia perigo; não é normal e nunca foi normal nas minhas equipas. Cabe-nos continuar a trabalhar, perceber o que está a correr mal e olhar para a frente, com coragem, determinação e ambição. Nunca, mas nunca iremos baixar os braços".