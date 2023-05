"Neres terá que ser castigado, à imagem do que aconteceu com outros jogadores"

Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, no programa Universo Porto da Bancada

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, comentou esta terça-feira a polémica com David Neres, jogador do Benfica, nos festejos do título de campeão nacional.

"O vídeo é autoexplicativo. O jogador do Benfica insultou o Sporting e o FC Porto, é um género de comportamento que passou a ser inadmissível segundo os últimos anos", começou por dizer no programa Universo Porto da Bancada.

"O [David] Neres terá que ser castigado por isto, à imagem do que já aconteceu com outros jogadores por coisas relativamente parecidas. Caso as pessoas não tenham reparado que isto aconteceu, o FC Porto encarregar-se-á de fazer chegar à Federação estas coisas para que não possa haver a desculpa de que não sabia. A nossa expectativa é de que o jogador seja devidamente castigado, tal como foram outros no passado", acrescentou.

Leia também FC Porto Queixa do FC Porto contra Neres avança FC Porto fará uma participação na sequência das "provocações" do ala encarnado. Na época passada, o CD da FPF abriu processos disciplinares a Diogo Costa, Fábio Cardoso, Manafá e Otávio por motivos semelhantes. Dragões esperam uma decisão idêntica...

Em causa estão dois episódios que envolveram o brasileiro nas celebrações do título conquistado pelo Benfica, no fim de semana. Há um ano, recorde-se, um episódio semelhante motivou uma ação idêntica dos encarnados contra Diogo Costa, Fábio Cardoso, Manafá e Otávio, levando o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a instaurar processos disciplinares aos portistas, que resultariam na suspensão por um jogo deste quarteto. Falharam, por isso, a partida da Supertaça Cândido de Oliveira, com o Tondela.

Agora, é a vez de o FC Porto avançar com uma participação por considerar que as atitudes de David Neres lesam a honra e ofendem a reputação do clube e de Otávio, que o benfiquista visou diretamente.

Leia também Benfica "Queixa contra Neres é lamentável e uma anedota, o FC Porto tem mau perder" José Manuel Antunes, que foi vice-presidente do Benfica, não concorda com a queixa que o FC Porto vai apresentar pela provocação de Neres a Otávio. E considera que aconteceu pior na época passada, nos festejos do título portista.

Durante as celebrações, recorde-se, David Neres fez um vídeo em direto no Instagram em que provocou Otávio e, também, Pedro Gonçalves, do Sporting, jogadores com quem teve desentendimentos ao longo da época. O jogador encarnado identificou os dois adversários e escreveu "Chupa" e "Chora bebé". Além disso, comentou uma fotografia sobre o "Baixinho" no Instagram dos dragões, escrevendo "Cadê [onde está] o sorrisinho", o que motivou uma resposta do subcapitão azul e branco: "Ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz". Surgiram, ainda, vídeos em que se ouve Neres a cantar: "Chupem lagartos, chupem tripeiros".