Nem todos aproveitaram para descansar: trio do FC Porto fez horas extra nas folgas

Os três nomes que figuram no boletim clínico dos azuis e brancos aproveitaram os últimos dois dias para darem seguimento aos respetivos planos de recuperação no Olival

Sérgio Conceição concedeu dupla folga após a vitória suada sobre o Farense, 2-1, mas nem todos os elementos do plantel do FC Porto aproveitaram a breve pausa para descansar.

Romário Baró, Gabriel Veron e Evanilson, os três nomes que figuram no boletim clínico dos azuis e brancos, aproveitaram os últimos dois dias para darem seguimento aos respetivos planos de recuperação no centro de treinos do Olival, sendo que o médio, que sofreu uma lesão muscular na primeira jornada do campeonato, aspira voltar ainda antes da pausa para jogos de seleções, programada para o início de setembro.

Às 10h30 desta quarta-feira, os dragões retomaram os treinos, numa sessão que marca o arranque da preparação para a vista a Vila do Conde, onde, a partir das 20h15 de segunda-feira, a equipa azul e branca defronta o Rio Ave. Pepe e Wendell estarão disponíveis, após terem cumprido suspensão.